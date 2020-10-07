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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -PRIMERA JORNADA DE RESTRICCIONES SANITARIAS EN LEÓN Y SAN ANDRÉS DEL RABANEDO POR EL COVID-19. CONTROLES POLICIALES. VALORACIONES.

    -RED DE COMUNICACION PIONERA EN PONFERRADA. INSTALACIÓN DE ANTENAS "GATEWAY" EN LOS MONTES PAJARIEL Y CASTRO-CRÓNICA JACOBO CASAS.

    -NECESIDAD AMPLIACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN.

    -EL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS DEBATE MAÑANA LA ANULACIÓN DE LOS SUELDOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA.

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    Con Antonio Jiménez y Susana Ollero

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