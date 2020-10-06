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    -MEDIDAS RESTRICTIVAS COVID: LEÓN Y SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. REACCIÓN CALLE. HOSTELEROS PIDEN AYUDAS

    -INFORME CORONAVIRUS EN EL BIERZO-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -AMPLIACIÓN CAMPAÑA DE BONOS AL CONSUMO PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA CÁMARA DE COMERCIO

    -DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA: COLOCACIÓN PLACA EN EL EDIFICO SANTO DOMINGO

    -EL MUNDIAL DE TRIAL CELEBRADO EN POBLADURA DE LAS REGUERAS NO HA INFLUIDO EN EL AUMENTO DE CASOS DE CONTAGIO POR COVID ENTRE LOS VECINOS

    -DEPORTE CON CARLOS GARCÍA

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