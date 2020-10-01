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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -AUMENTAN CASOS DE CONTAGIOS POR COVID: 171. POSIBLE CONFINAMIENTO FUTURO.

    -POLICIA NACIONAL: PRESENTACIÓN VEHÍCULO INTELIGENTE. MAÑANA FESTIVIDAD ÁNGELES CUSTODIOS. BALANCE DELITOS.

    -DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES. PENSIONISTAS.

    -CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Y LA CÁMARA DE COMERCIO PARA APOYAR EL COMERCIO LOCAL A TRAVÉS DE UNA TARJETA-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -POLÉMICA OBRAS ORDOÑO II. EL DEFENSOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NIEGA SU COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN.

    -TITULO PROPIO "INTERNET DE LAS COSAS Y DESARROLLO WEB PARA APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES" DEL CAMPUS DE PONFERRADA Y UNED

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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