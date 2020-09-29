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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -SITUACIÓN COVID-19 MARTES. 178 CASOS CONFIRMADOS PCR Y UN FALLECIDO. VERÓNICA CASADO PIDE MÁS PRECAUCIÓN EN REUNIONES DE FAMILIARES Y AMIGOS

    -REUNIÓN MESA POR LEÓN EN VILLABLINO. TRABAJO CON AYUNTAMIENTOS, EMPRESARIOS Y ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA

    -LOS HOSTELEROS LEONESES SE MOVILIZAN PARA PEDIR LA PRÓRROGA DE LOS ERTES

    -PP EN PONFERRADA PIDE CON URGENCIA QUE SE CEDAN LOS TERRENOS PARA LA OBRA DEL PASEO DEL RÍO SIL-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

    -GEMMA VILLARROEL, NUEVA COORDINADORA DE CIUDADANOS EN CASTILLA Y LEÓN

    -PP DENUNCIA SITUACIÓN DE LOS VECINOS DE LAUREANO DÍEZ CANSECO. RECOGIDA FIRMAS.

    -DEPORTES CARLOS GARCÍA

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