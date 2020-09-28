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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -PABLO FERNÁNDEZ, SECRETARIO REGIONAL DE PODEMOS, RECLAMA A LA JUNTA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, AYUDAS AL ALQUILER Y EVITAR DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA OCUPACIONAL. ADEMÁS HABLA DE LA JORNADA CONTÍNUA EN LOS COLEGIOS, DE LA FALTA DE PROFESIONALES EN LA SANIDAD PÚBLICA Y DE LA MESA POR EL FUTURO DE LEÓN

    -COMPROMISO DEL SACYL PARA CONSIDERAR A LOS CELADORES PERSONAL DE RIESGO EN LOS PROTOCOLOS COVID

    -NUEVO ALCALDE DE FOLGOSO DE LA RIBERA, JOSE ANTONIO GARCÍA

    -ACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y TAXISTAS

    -BALANCE CAMPAÑA VENDIMIA EN EL BIERZO. GRAN POTENCIAL VITIVINÍCOLA EN LA COMUNIDAD

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con José Luis Corrochano

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