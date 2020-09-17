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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -OPERACIÓN BACENTURIÓN: DESARTICULADA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL CULTIVO Y TRÁFICO DE MARIHUANA

    -CAMPAÑA FELE "NO DEJES QUE LEÓN SE APAGUE" PARA POTENCIAR EL COMERCIO LOCAL

    -CAMPAÑA ASPRONA BIERZO "HAZTE ASPRONAUTA". CRÓNICA JACOBO CASAS

    -PRESENTACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TARJETA SOLIDARIA DE ALIMERKA A FAVOR DE CÁRITAS, CRUZ ROJA Y EAPN.

    -DONACIÓN FURGONETA BANCO DE ALIMENTOS DEL SIL

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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