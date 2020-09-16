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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:35

    -EL ALCALDE DE LEÓN CRITICA A LA JUNTA POR SU "INCOMPETENCIA E INEFICACIA" EN SU GESTION DE LA PANDEMIA

    -CORONAVIRUS EN EL BIERZO ESTÁ CONTROLADO Y ES UNA DE LAS ZONAS DE ESPAÑA CON MENOS INCIDENCIA DE LA PANDEMIA

    -SAN ANDRÉS DEL RABANEDO EXTREMA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL AVANCE DEL COVID-19

    -BALANCE EJERCICIO 2019 DE LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD

    -DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL BIERZO

    -CONSEJERO DE CULTURA JAVIER ORTEGA VISITA EL MUSEO DE LA SIDERURGIA Y MINERIA DE SABERO: CREACIÓN ARCHIVO HISTÓTICO MINERO

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    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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