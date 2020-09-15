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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -INCREMENTO CASOS COVID-19 EN LA COMUNIDAD- REUNIÓN EN VALLADOLID PARA ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA

    -CURSO ESCOLAR: INSTITUTO DE BOÑAR. MIEMBROS EQUIPO DIRECTIVO EN CUARENTENA

    -CASOS CORONAVIRUS EN DOS COLEGIOS DE PONFERRADA-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -PODEMOS PRESENTA UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY EN LAS CORTES PARA EL APOYO Y COMPRA DE PRODUCTOS LOCALES

    -PILAR MARQUÉS, VICERRECTORA DEL CAMPUS DE PONFERRADA

    -EXPOSICIÓN EN EL MUSEO GAUDI-CASA BOTINES SOBRE ETA "LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS"

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    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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