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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -INICIO CURSO ESCOLAR. VIGILANCIA NORMAS SANITARIAS

    -INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2020/2021 EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

    -ENCUENTRO LUIS TUDANCA EN TORAL DE LOS VADOS CON LOS ALCALDES SOCIALISTAS DEL BIERZO-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -FIRMA DEL CONVENIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL CON EL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO PARA LA RENOVACIÓN DE LA APORTACION PARA LA GESTION DEL BANCO DE TIERRAS

    -EL PSOE EN VILLAQUILAMBRE PIDE DIMISIÓN DEL ALCALDE MANUEL GARCÍA

    -CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y CORREOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

    -EL MUNICIPIO CARRACEDELO CONSIGUE SUBVENCIÓN EUROPEA PARA INSTALAR PUNTOS DE WIFI DE GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS

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    Con José Luis Corrochano

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