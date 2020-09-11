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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -DIFICULTADES SECTOR VACUNO. AYUDAS DE LA JUNTA.PROMOCIÓN CONSUMO CARNE DE VACUNO

    -USO NEUMÁTICOS USADOS EN CEMENTOS COSMOS-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -CAMPAÑA DE CRUZ ROJA "LAS ETIQUETAS SOLO PARA LOS PRODUCTOS"

    -CREACIÓN ASOCIACIÓN MERCADO CONDE LUNA

    -JUNTA GOBIERNO LOCAL AYTO DE LEÓN: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES POR 80.000 EUROS

    -"A VUELTAS CON LORCA" CON CARMELO GÓMEZ

    -FIESTAS DEL CRISTO EN BEMBIBRE

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con José Luis Corrochano

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