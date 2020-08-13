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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -ABANDONO SERVICIOS SANITARIOS EN EL ÁMBITO RURAL: FALTA DE PERSONAL MÉDICO, CONSULTORIOS CERRADOS...

    -DATOS CORONAVIRUS PROVINCIA DE LEÓN. FRANCISCO IGEA

    -LOS CELADORES SANITARIOS EXIGEN RECONOCIMIENTO COMO PERSONAL DE ALTO RIESGO

    -DAÑOS EN LA PIEL POR EL USO DE MASCARILLAS Y GELES HIDROALCOHÓLICOS

    -TRABAJADORES CONTRATADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS QUE DISCURRE EL CAMINO DE SANTIAGO PARA INFORMAR A LOS PEREGRINOS

    -PP PREGUNTA AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRDA SOBRE EL ARREGLO DE LA TORRE Y ARCO DEL RELOJ

    -EXPOSICION CERÁMICA DE TALABERA DE PUEBLA DE MEXICO, COMO PREÁMBULO DEL VIII FESTIVAL VILLAR DE LOS MUNDOS

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