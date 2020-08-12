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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -NUEVO ALCALDE EN CIMANES DEL TEJAR TRAS LA MOCIÓN DE CENSURA-GENARO MARTÍNEZ

    -JUAN MARTÍNEZ MAJO VALORA LA PANDEMIA Y APELA A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

    -CAMPAÑA "SI TE CUIDAS, ME CUIDAS" DE PROTECCIÓN CIVIL

    -OBRAS PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN PARA 20 AYUNTAMIENTOS

    -EL PP PROVINCIAL CRITICA EL INTENTO DEL GOBIERNO DE QUEDARSE CON LOS REMANENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

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    Con José Luis Corrochano

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