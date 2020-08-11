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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -BROTE DE COVID-19 EN SAN ESTEBAN DE NOGALES

    -EL PP SOLICITA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE PSICOLOGÍA ESPECÍFICO PARA LA RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO

    -LA CONSEJERÍA DE TURISMO EXCLUYE 100 KM DE LA REGIÓN LEONESA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIA DE LA PLATA

    -PRESENTACIÓN PROYECTO "BAJO TIERRA" EN VALDERAS Y GORDONCILLO

    -FESTIVAL ART AERO RAP EN LA BAÑEZA. STICKERS

    -PARTIDO PRETEMPORADA ABANCA ADEMAR EN ASTORGA

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