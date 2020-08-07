Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -SANIDAD CONFIRMA DOS NUEVOS BROTES EN LA PROVINCIA DE LEÓN: ASTORGA Y LA BAÑEZA-CRÓNICA DE ANA VALENCIA

    -VERONICA CASADO RECUERDA LA IMPORTANCIA DE EXTREMAR LAS PREUCACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR

    -AVISO AMARILLO EN LA PROVINCIA POR ALTAS TEMPERATURAS

    -RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

    -EL AYUNTAMIENTO DE TORENO NO APOYA LA MOCIÓN DE PODEMOS PARA DECLARAR "PERSONA NON GRATA" A PEDRO MUÑOZ

    -PP EXIGE AL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA CAPITAL LEONESA QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD EN EL SECTOR URBANO DE LOS AGUSTINOS

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    Con José Luis Corrochano

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