Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
95.3 FM Y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32
-SANIDAD CONFIRMA DOS NUEVOS BROTES EN LA PROVINCIA DE LEÓN: ASTORGA Y LA BAÑEZA-CRÓNICA DE ANA VALENCIA
-VERONICA CASADO RECUERDA LA IMPORTANCIA DE EXTREMAR LAS PREUCACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR
-AVISO AMARILLO EN LA PROVINCIA POR ALTAS TEMPERATURAS
-RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
-EL AYUNTAMIENTO DE TORENO NO APOYA LA MOCIÓN DE PODEMOS PARA DECLARAR "PERSONA NON GRATA" A PEDRO MUÑOZ
-PP EXIGE AL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA CAPITAL LEONESA QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD EN EL SECTOR URBANO DE LOS AGUSTINOS
En directo 2