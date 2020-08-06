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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -CAMINO DE SANTIAGO EN PLENA CRISIS SANITARIA. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

    -CONSEJERO DE FOMENTO VISITA EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA QUE AUMENTA SU OFERTA CON DOS NUEVOS EDIFICIOS

    -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO SIL ABRE DILIGENCIAS PARA INVESTIGAR LA CAIDA DE LOS VAGONES DE TREN AL CAUCE DEL RÍO SIL

    -EL SENADOR ANTONIO SILVAN EXIGE QUE SE PONGA EN SERVICIO EL TREN ENTRE LEÓN Y PONFERRADA

    -PRESENCIA DE JABALÍES EN EL BIERZO QUE DESTROZAN LAS HUERTAS

    -XXII FESTIVAL DE TEATRO INTERGENERACIONAL EN LA CALLE EN VILLABALTER

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