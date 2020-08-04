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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -DATOS DEL PARO JULIO 2020.

    -COLAS INTERMINABLES PARA COBRAR LAS AYUDAS DE LA JUNTA A LA PUERTA DE LOS REGISTROS DE TRABAJO

    -PP DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA CENSURA EL ACUERDO DE LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS QUE CEDE LOS REMANENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

    -CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN CRITICA EL PLAN DE MOVILIDAD DESARROLLADO DESDE EL CONSISTORIO SIN HABER COMPLETADO EL PLAN DE MOVILIDAD

    -EMPLEADOS DE LA ORA RECIBEN CLASES DE PRIMEROS AUXILIOS

    -EXPOJOVEN. 30 ANIVERSARIO

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