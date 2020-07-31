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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -PREOCUPACIÓN DE LOS HOSTELEROS LEONESES POR LAS MEDIDAS DE LA JUNTA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19

    -EL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y COLABORADOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO, JOSE LUIS PLACER PRESENTA EL INFORME DE LAS EXPORTACIONES EN LA PROVINCIA

    -TOMA DE POSESIÓN DE JESÚS LÓPEZ EN EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SUSTITUYENDO A PEDRO MUÑOZ

    -ALCALDE DE LEÓN DENUNCIA LA REDUCCIÓN DE AYUDAS AL EMPLEO DE LA JUNTA

    -EL CONSEJERO DE FOMENTO VISITA LA DEPURADORA DE VILLAMAÑÁN. CERO AGUAS RESUDUALES SIN DEPURAR EN CYL

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    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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