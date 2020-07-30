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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO APRUEBA LA MOCIÓN PRO-AUTONOMÍA LEONESA

    -LA CONSEJERA DE SANIDAD ADVIERTE QUE EL MAYOR NÚMERO DE CASOS DE CONTAGIO DEL COVI-19 SE PRODUCE EN EL AMBITO FAMILIAR

    -GOBIERNO Y JUNTA LANZAN UNA CAMPAÑA DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO

    -INAUGURACIÓN MONOLITO DE VIDRIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO

    -PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PEDRO LECHUGA "COVID-19 PERIODISTAS"

    -NUEVOS CENTROS ASPRONA PROYECTO "SATURNO" EN EL BIERZO

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