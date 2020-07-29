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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO VISITA MANSILLA DE LAS MULAS. PROGRAMA "REHABITARE". APUESTA POR LA MODERNIDAD DEL MUNDO RURAL Y LA MEJORA DE INTERNET DE BANDA ANCHA Y ALTA VELOCIDAD EN LOS PUEBLOS.

    -DESCARRILAMIENTO DE TREN ENTRE LAS LOCALIDADES ORENSANAS DE SOBRADELO Y QUEREÑO

    -CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO APRUEBA MOCIÓN PARA ELABORAR UN PLAN COMARCAL PARA EVITAR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

    -170 PUESTOS CONFORMARÁN EL RASTRO DOMINICAL EN LA CAPITAL LEONESA A PARTIR DEL 2 DE AGOSTO

    -LECTURA DE LOS FUEROS DE LA CIUDAD DE LEÓN EN LA CATEDRAL DE LEÓN

    -INVISIBILIDAD DE LA PARADA DE TAXIS DE LA ESTACIÓN DEL TREN

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    La Lupa Noticias

    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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