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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -DATOS NEGATIVOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA PRIMER SEMESTRE 2020

    -REDUCCIÓN DE LOS FONDOS DE AYUDA A LAS CUENCAS MINERAS-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -PABLO FERNÁNDEZ, PORTAVOZ PODEMOS CYL, HACE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA Y MUESTRA SU APOYO A LOS TRABAJADORES DE INDITEX

    -EDUARDO MORÁN ELOGIA LA CUEVA DE VALPORQUERO COMO REFERENTE TURÍSTICO DE LA PROVINCIA

    -CONVENIDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y ASPRONA BIERZO

    -VETO DE AMAZON AL LIBRO DE PEDRO LECHUGA SOBRE EL COVID-19

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    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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