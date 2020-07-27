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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -OLA DE CALOR- AEMET

    -LA ABOGADA PONFERRADINA RAQUEL DÍAZ ES TRASLADADA AL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

    -EL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO RECONOCE EL TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA CON UN VÍDEO

    -VISITA DEL CONSEJERO DE FOMENTO JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES AL ECOMUSEO DE LA LANA MERIMA TRASHUMANTE

    -LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA SE OPONE A LA SUBIDA Y LA EXISTENCIA DE TASA DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS

    -EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA RECURRE LA SENTENCIA CONTRA LA PLANTA DE BIOMASA

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESENTA EL FESTIVAL DE MUJERES CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS Y LAS AYUDAS A LA NATALIDAD

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    Con José Luis Corrochano

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