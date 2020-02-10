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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -DIPUTACIÓN. AÑO XACOBEO 2021. MEJORAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO. INSTALACIÓN DE WIFI. FOLLETO SOBRE LOS 7 CAMINOS DE SANTIAGO. SEGURIDAD

    -DEPORTES CARLOS GARCÍA

    -DISOLUCIÓN FUNDACIÓN DE DEPORTES DE PONFERRADA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -SECRETARIO AUTONÓMICO DEL PP EN CYL FRANCISCO VAZQUEZ, CRITICA MOCIONES A FAVOR DE LA AUTONOMÍA LEONESA

    -LA CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE LEÓN-FALLO CONCURSO FOTOGRAFÍA URBANA CONTEMPORÁNEA LEONESA

    -CELEBRACIÓN PATRONA DENTISTAS

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