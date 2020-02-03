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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -UGT Y CCOO SOBRE VISITA MINISTRA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. EL CEL SE ADHIERE A LA MESA POR EL FUTURO DE LEON. 

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -EL AYTO DE PONFERRADA CELEBRA EL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -MANTENEDOR JORNADAS EN SEVILLA. APOYO RUTA DE LA PLATA-PRESIDENTE DIPUTACIÓN

    -LUIS TUDANCA, SECRET GRAL PSOE EN CYL, RECLAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES SANITARIAS EN PONFERRADA-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -II CONSURSO MEJOR TAPA DEL 17 AL 24 DE FEBRERO

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    Con José Luis Corrochano

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