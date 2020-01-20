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95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -CONCENTRACIÓN PENSIONISTAS

    -BORRASCA "GLORIA": PRECAUCIÓN POR EL TEMPORAL-JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -SE ANUNCIAN MOVILIZACIONES AGRARIAS-JOSE ANTONIO TURRADO (ASAJA)

    -TORRE DEL RELOJ DE PONFERRADA EN EL CUPÓN DE LA ONCE-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -IGP CECINA DE LEÓN PREMIA A LOS NACIDOS EL 29 DE FEBRERO

    -OBRAS SELECCIONADAS PARA DECORACIÓN ACCESO AL MUSEO DE LA ENERGÍA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

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