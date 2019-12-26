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León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

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    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -PP PRESENTA UNA RECLAMACIÓN POR LA TASA MEDIOAMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

    -PREMIO CONCURSO ESCAPARATES NAVIDEÑOS EN PONFERRADA-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -CAMPAÑA DE RECICLAJE DE VIDRIO: AYUNTAMIENTO DE LEÓN, ECOVIDRIO Y C.C. ESPACIO LEÓN

    -PP EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN INSISTE EN GENERAR UN INTERCAMBIADOR EN LA NUEVA ESTACIÓN DE TREN 

    -JUGADOR PONFERRADINA GAO PROMOCIONA EL BIERZO-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA: GALA UNIPERSONAL MAG LARI

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