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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -CONSEJERO DE FOMENTO JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES DEFIENDE LABOR INSTITUCIONES. 

    -DEPORTES CARLOS GARCÍA

    -"NAVIDAD EN COMPAÑÍA" CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

    -CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRITAS EN COPE ASTORGA, COPE BIERZO Y COPE VALDEORRAS

    -EL AYTO DE PONFERRADA DISOVERÁ LA SOCIEDAD PONGESUR- CRÓNICA JACOBO CASAS

    -PP CRITICA ALUMBRADO PÚBLICO

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