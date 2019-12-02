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95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

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    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:35

    -DEFENSA POR LA SANIDAD EN LEÓN-PLAN DE RESTRUCTURACIÓN SANIDAD DE LA JUNTA

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -PREVISIÓN METEOROLÓGICA

    -PP DENUNCIA ASPECTO LAMENTABLE DE LA MURALLA DEL CID

    -INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "ARQUEOLOGÍA LITERARIA. PAPELES DE NUESTRA VIDA" EN PONFERRADA

    -ACTUACIÓN BAILARÍN LEONÉS JORGE GARCÍA LAMELAS FRENTE AL PAPA

    -PRESENTACIÓN II FESTIVAL DE CINE ITINERANTE POR EL BIERZO "38 RETINAS 2019"

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