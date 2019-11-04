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León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    TEST DE VOTO 10-N

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA de COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:35

    -REUNIÓN DIPUTACIÓN CON AIR NOSTRUM: NUEVO CONVENIO AMPLIACIÓN VUELOS. FINANCIACIÓN AEROPUERTO

    -DEPORTES CON CARLOS GARCIA

    -INFORME "PALANCAS PARA MOVER ESPAÑA. INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y FORMACIÓN ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO"

    -PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO DEL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO: JACOBO CASAS

    -DENTISTAS: REVISIONES GRATUITAS A MUJERES EMBARAZADAS

    -SEMANA MICOLÓGICA DE LEÓN

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