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    Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:34

    -OPERACIÓN SALIDA 15 DE AGOSTO: OJO CARRETERAS CONVENCIONALES

    -FIESTAS DE SAN ROQUE: VILLABLINO

    -EN GRADEFES: FERIA DE LOS DULCES DE LOS CONVENTOS DE CLAUSURA

    -"LUGARES MÁGICOS" TRAE A CARLOS NÚÑEZ AL MUSEO DE LA SIDERÚRGIA Y MINERÍA DE SABERO

    -CLAUDIA BLANCO FRANESKY REPRESENTA A LEÓN EN EL CONCURSO DE BELLEZA MISS WORDL ESPAÑA

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