Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA de COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
DIRECTO
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
DIRECTO COPE.ES
Con José Luis Corrochano
95.3 FM Y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33
-DEPORTES CON CARLOS GARCÍA
-ANTONIO SILVAN NO RECURRE LA SENTENCIA DEL TSJCYL. FORMARÁ PARTE DE LA OPOSICIÓN
-JOSE ANTONIO DÍEZ VALORA POSITIVAMENTE LA DECISIÓN DE ANTONIO SILVÁN. PRIORIDADES DE SU GOBIERNO
-JUAN MARTÍNEZ MAJO VALORA POSTURA SILVÁN
-MEMORIA CRUZ ROJA 2018
-CATA CECINA DE LEÓN XXV ANIVERSARIO NACIDOS EL 27 DE JUNIO