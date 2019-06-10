ABC

  • DIRECTO

    La Tarde

    Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro

Boletín

Emisoras

León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:34

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -AYUNTAMIENTO DE LEÓN: RECURSOS ANTONIO SILVÁN Y VOX CONTRA LA SENTENCIA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

    -NUEVA EJECUTIVA PODEMOS. ESPAÑA VACIADA

    -SEMANA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS: EXPOSICIÓN "UN CASTIILO EN EL CAMINO" Y JORNADA PUERTAS ABIERTAS

    -ENTREGA ALIMENTOS DEL MAYO SOLIDARIO DE GADIS Y BICICLETA SOLIDARIA CAJA RURAL

    Lo más compartido

    Lo último

    Lo más visto

    Lo más escuchado

    Lo último