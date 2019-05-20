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León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    ESPECIAL ELECCIONES

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    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ 200519

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -RECTA FINAL CAMPAÑA ELECTORAL 26 M:

    CANDIDATO PSOE JUNTA CYL: LUIS TUDANCA VISITA VILLAQUILAMBRE.

    MARIANO RAJOY AYER EN LEÓN.

    UPL PRESENTA "LEÓN CIUDAD EMPRESARIAL"

    CIUDADANOS DESTACA EL MANTENIMIENTO BARRIOS LEONESES

    CANDIDATO PODEMOS JUNTA CYL: PABLO FERNÁNDEZ DEFIENDE PACTO FISCAL CON SINDICATOS PARA EL PROGRESO SOCIAL

    ALECO ORGANIZÓ EL DESAYUNO "EL COMERCIO A DEBATE" CON LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LEÓN

    -CLAUSURA FERIA DEL LIBRO LEÓN 2019

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