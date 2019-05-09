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    Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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León

95.3 FM - 1215 OM

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ 090519

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:36

    -APERTURA OFICIAL CAMPAÑA ELECTORAL 26 M. PEGADA DE CARTELES

    -DEPORTES CON  CARLOS GARCÍA

    -BALANCE SEGURIDAD CIUDADANA

    -ACUERDO EMBUTIDOS RODRÍGUEZ Y SINDICATOS 

    -PRESENTACIÓN CARRERA A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER. INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER. TRABAJO EN CENTROS ESCOLARES. CRIBADO CÁNCER DE COLON

    -BLAS CANTÓ "DE CERCA" CON CADENA 100

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