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    -SIN NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN LEÓN. VERÓNICA CASADO RECLAMA A TODOS SER RESPONSABLES PARA EVITAR PROPAGACIÓN COVID-19

    -LOS HOSTELEROS LEONESES DENUNCIAN QUE LA MEDIDA DE CERRAR ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO A LAS 2 DE LA MAÑANA SUPONDRÁ LA QUIEBRA DEL SECTOR

    -AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC AL CULTIVO DE FRUTALES Y VIÑEDOS EN EL BIERZO

    -OBRA DE PEATONALIZACIÓN DE ORDOÑO II. CRÍTICAS DEL PP

    -FESTIVAL DE JAZZ "LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO"

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    Con José Luis Corrochano

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