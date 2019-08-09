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    La Tarde

    Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con ESTHER PEÑALBA ALLER

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -REAPERTURA DEL PUENTE EN PUENTE VILLARENTE

    -CONCENTRACIÓN PLATAFORMA SOCIAL EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL HOSPITAL DE LEÓN

    -DIA DE LEÓN EN LA FERIA DE MUESTRAS DE ASTURIAS

    -"AESTIVA LANCIA" EN VILLASABARIEGO

    -FESTIVAL DE TÍTERES "REINO DE LEÓN" EN CARRECEDO

    -60 GRAN PREMIO DE VELOCIDAD "CIUDAD DE LA BAÑEZA" DE MOTOCICLISMO

    -CARRERA DE MONTAÑA VILLALFEIDE

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