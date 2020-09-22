COPE

León provincia

León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -AMPA DEL COLEGIO PONCE DE LEÓN SE MOVILIZA PORQUE EL PROTOCOLO COVI-19 LES DEJA SIN ESPACIO DONDE REUNIRSE

    -NUEVO CONCEJAL DE COALICIÓN POR EL BIERZO EN EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA, JESÚS LÓPEZ- CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL Y EL AYUNTAMIENTO DE IGÜEÑA PARA ACONDICIONAR LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUINTANA EN QUINTANA DE FUSEROS

    -CIUDADANOS OFRECE SU COLABORACIÓN PARA ELABORAR LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

    -DEPORTES. SOCIOS CULTURAL

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    Lo más compartido

    Lo último

    Lo más visto

    Lo más escuchado

    Lo último

    En directo

    Directo Herrera en COPE

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

    Escuchar

    Recomendados