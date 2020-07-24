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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -NUEVO BROTE DE CORONAVIRUS EN VILLORIA-CRÓNICA ANA VALENCIA

    -VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE CYL A PONFERRADA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -AYUNTAMIENTO, SINDICATOS Y FELE FIRMAN UN ACUERDO POR EL DIÁLOGO SOCIAL DE 3.5 MILLONES DE EUROS

    -CONTROLADO EL BROTE DE CORULLÓN

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN TIENE 2.5 MILLONES DE REMANENTE

    -VILLAFRANCA DEL BIERZO CELEBRA EL III ENCUENTRO DE LAS ARTES

    -DOS ALUMNOS DE PONFERRRADA ONTIENEN EL PRIMER PREMIO DE ESTADÍSTICA DE CYL

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