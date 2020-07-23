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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -BROTE DE CORONAVIRUS EN CORULLÓN-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -LA PRESIDENTA REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ÁNGELES ARMISÉN, SE MUESTRA PREOCUPADA POR EL DINERO QUE EL GOBIERNO DARÁ A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

    -UN MOLLETE DE LECHAZO CON KETCHUP DE PIMIENTO REPRESENTA A LEÓN EN EL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA

    -CREACIÓN DE 100 PUESTOS DE TRABAJO EN ASTORGA CON LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS

    -EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA APELA A LA REPONSABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA PREVENIR EL COVID-19

    -LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA DEJADEZ DE LA JUNTA CON LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

    -EL PP DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PIDE QUE SE RETOME EL PULSO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO TRAS LA PANDEMIA

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    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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