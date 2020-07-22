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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -LA CONSEJERA DE SANIDAD VERÓNICA CASADO ANALIZA LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN CYL Y APELA A LA RESPONSABILIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS

    -OPINIÓN DE UN INVESTIGADOR SOBRE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID19

    -EXTINGUIDO EL INCENDIO DE BALBOA

    -PLANES DE OCIO EN ASTORGA

    -ANTONIO SILVÁN EXPLICA LOS PROBLEMAS QUE PUEDE TENER EL AVE LEÓN-ASTURIAS

    -EL ALCALDE DE LEÓN DEFIENDE LA AUTONOMÍA LEONESA Y HABLA DE LA RENOVACIÓN DE LAS BICICLETAS EN PRÉSTAMO

    -FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA "CORTEZA DE ENCINA" EN PONFERRADA

    -CONCIERTOS EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

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    Con José Luis Corrochano

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