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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -BROTE DE CORONAVIRUS EN CORULLÓN-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -ANTONIO SILVÁN ADVIERTE DE LA POSIBLE RUINA DE UN EDIFICIO QUE PONDRÍA EN PELIGRO EL AVE LEÓN-ASTURIAS

    -SANCIONES DE LA POLICIA DE PONFERRADA

    -LÍMITES DE VELOCIDAD EN LEÓN

    -CRUZ ROJA DA A CONOCER EL PROYECTO "MOVIÉNDONOS POR LOS PARQUES NACIONALES"

    -INCENCIO EN BABIA

    -DEPORTES: EL ENTRADOR DE LA PONFERRADIONA HABLA SOBRE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA.

    INMINENTE COMIENZO DE LA PRETEMPORADA PARA EL ADEMAR

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