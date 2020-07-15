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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -EL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA SE REÚNE CON LOS ALCALDES DE PONFERRADA, CUBILLOS Y LA ROBLA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE ESTAS ZONAS.

    -SILVÁN PIDE AL MINISTRO ÁVALOS Y A RENFE QUE NO SE RETRASE EL AVE LEÓN MADRID LOS DOMINGOS POR LA TARDE

    -EL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN CRITICA QUE EL HOGAR DEL TRANSEÚNTE SE CIERRE DURANTE EL VERANO. RESPUESTA EQUIPO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

    -PRESENTACIÓN PROGRAMA POÉTICO MUSICAL "METRO A METRO"

    -EL 23 CAMPAMENTO ASPAYM SE CELEBRA ESTE AÑO ON LINE

    -DEPORTES: CULTURAL Y PONFERRADINA

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    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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