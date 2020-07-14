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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -LA FÁBRICA DE LUZ. MUSEO DE LA ENERGÍA CUMPLE SU 9 ANIVERSARIO

    -EDUARDO MORÁN VALORA SU PRIMER AÑO COMO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

    -EL AYTO DE LEÓN REALIZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS BERNESGA Y TORIO TRAS LAS RIADAS DE DICIEMBRE

    -MARCO MORALA, PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTEMIENTO DE PONFERRADA, FELICITA EN NOMBRE DEL PARTIDO EN EL BIERZO A ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓ POR SU VICTORIA EN LAS ELECCIONES GALLEGAS.

    -LA DIPUTACIÓN SUBVENCIONA A LAS PISCINAS DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

    -EL BAR JJS HOMENAJEA AL MÉDICO ANTONIO GUTIÉRREZ CON FOTOGRAFÍAS Y DEDICATORIAS

    -DEPORTE: CULTURAL Y PONFERRADINA

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