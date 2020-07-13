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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -LOS GUÍAS TURÍSTICOS VALORAN POSITIVAMENTE LA AFLUENCIA DE TURISTAS

    -FALLECIMIENTO OBISPO EMÉRITO DE ASTORGA DON CAMILO LORENZO IGLESIAS

    -RECUERDO PRIMER IZADO DE LA BANDERA DEL BIERZO EN PERANZANES HACE 20 AÑOS

    -DISTINTIVOS "PREPARADOS PARA EL COVID-19" EN 19 ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL BERCIANA CONCEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

    -DESMANTELAMIENTO DE LA PISTA DE COCHES DE CHOQUE EN PAPALAGUINDA

    -LA CULTURAL SE DESPLAZA A MARBELLA PARA JUGAR EL PLAYOFF DE ASCENSO

    -LA PONFERRADINA SE JUEGA EL DESCENSO

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