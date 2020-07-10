ABC

Emisoras

León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    SUBASTA

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -DETENIDO JOVEN DE 45 AÑOS POR ESTRANGULAR A SU MADRE DE 71- CRÓNICA DE ANA VALENCIA

    -EL TSJ DE CYL ESTIMA LA DENUNCIA DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN CONTRA EL ALCALDE DE PONFERRADA OLEGARIO RAMÓN

    -JOSE ANTONIO DIEZ EXIGE A FRANCISCO IGEA QUE LA JUNTA SE MUESTRE CLARA EN SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD

    -LA CONSEJERA DE FAMILIA ISABEL BLANCO INAUGURA LA SEDE DE ASPAYM EN CAMPONARAYA

    -JUNTA GOBIERNO LOCAL AYUNTAMIENTO DE LEÓN: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS CERRAMIENTOS Y SOLAR DE LA CALLE SANTA MARINA

    -DEPORTES

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    Lo más compartido

    Lo último

    Lo más visto

    Lo más escuchado

    Lo último

    En directo 2

    Mediodía COPE

    Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz

    Reproducir
    Directo Mediodía COPE

    Mediodía COPE

    Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz

    Escuchar
    Directo La Lupa Noticias

    La Lupa Noticias

    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

    Ver TRECE