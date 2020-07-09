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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -SE CONSTITUYE LA MESA DE TURISMO DE LEÓN

    -ARRANCA LA CAMPAÑA "DONA UN LADRILLO" DEL MUSEO DIOCESANO Y DE LA SEMANA SANTA

    -LA BERCIANA SORAYA MAYO SE INCORPORA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CYL COMO SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA-CRONICA DE JACOBO CASAS

    -FESTIVAL VECINDARIO 24001

    -EL BANCO DE ALIMENTOS DEL BIERZO REPARTE 74 TONELADAS DE ALIMENTOS ENTRE 634 FAMILIAS

    -PODEMOS EN TORENO PRESENTA MOCIÓN PARA NOMBRAR PERSONA "NON GRATA" A PEDRO MUÑOZ

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    Con José Luis Corrochano

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