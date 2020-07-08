ABC

Emisoras

León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    SUBASTA

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:33

    -BUSCA APOYO ECONÓMICO PARA DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE UNA POSIBLE VACUNA CONTRA EL COVID-19

    -EL PP DE CACABELOS PIDE LA GRATUIDAD DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD

    -CAMPAÑA DE PATROCINIO DE LADRILLOS PARA EL MUSEO DIOCESANO Y DE LA SEMANA SANTA EN LEÓN

    -EL PP RECLAMA LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO BERNESGA

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN ORGANIZA UN CICLO DE CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE

    -MÁS DE 1.700 PERSONAS VISITARON LAS MÉDULAS DESDE SU APERTURA EL 27 DE JUNIO

    -ACUERDO PLENARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLAQUILAMBRE

    -INVESTIGACIÓN SOBRE EL EMPLEO DEL LÉXICO LEONÉS ENTRE LOS JÓVENES DE LA PROVINCIA

    -DEPORTES

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    Lo más compartido

    Lo último

    Lo más visto

    Lo más escuchado

    Lo último

    En directo 2

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Reproducir
    Directo La Tarde

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Escuchar
    Directo Deportes COPE

    Deportes COPE

    Con José Luis Corrochano

    Escuchar