Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -FALLECIMIENTO DE UN HOMBRE POR CORONAVIRUS EN CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA

    -VALORACIONES PRIMER AÑO DE JOSE ANTONIO DIEZ COMO ALCALDE DE LEÓN

    -EL CONSEJERO DE FOMENTO JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES VISITA EL BIERZO-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN LANZA ACCIONES TURÍSTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR

    -ESTE SÁBADO SE CELEBRA EL I TORNEO DE GOLF COPA PRESIDENTE PARA INAUGURAR EL CAMPO DE GOLF CIUDAD DE LEÓN

    -LAS PISCINAS MUNICIPALES ABREN EN EL BIERZO

    -DEPORTES

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