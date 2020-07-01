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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -ACTO DE JURA DE LA ESCUELA BÁSICA DE LA POLICÍA NACIONAL

    -DESESTIMAN EL RECURSO DE LA DEFENSA DEL EXCONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PEDRO MUÑOZ

    -LA CONSEJARÍA DE FOMENTO ANUNCIA LA LLEGADA DE LA BANDA ANCHA A TODA LA PROVINCIA

    -EL PP RECLAMA ARREGLOS EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICO EN VILLANUEVA DE VALDUEZA; CUIDADANOS RECHAZA LA TASA DE BASURAS

    -AEROPUERTO DE BARAJAS. ANTONIO SILVÁN PREGUNTA AL MINISTRO ÁBALOS

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA CÁMARA DE COMERCIO PONEN EN MARCHA LOS BONOS AL CONSUMO

    -DEPORTES

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    Con José Luis Corrochano

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