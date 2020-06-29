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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -AMPARO VALCARCE SERÁ NOMBRADA SECRETARIA DE DEFENSA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -DESARTICULADO UN GRUPO CRIMINAL DE ATRACADORES QUE ACTUABAN EN CIUDADES DE TODA ESPAÑA, ENTRE ELLAS LEÓN

    -MISA EN MEMORIA DEL MÉDICO FALLECIDO POR EL COVID-19 ANTONIO GUTIÉRREZ

    -ACTIVIDADES CULTURALES EN PONFERRADA VERANO 2020

    -PP PRESENTA UNA MOCIÓN PARA DETENER LA DESTRUCCIÓN DE ESTATUAS DE PERSONAJES HISTÓRICOS EN ESTADOS UNIDOS

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    Con José Luis Corrochano

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