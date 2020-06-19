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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCIA

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    -FINAL DEL ESTADO DE ALARMA-MOVILIDAD SIN RESTRICCIONES

    -LICITACIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN TORNEROS-GRULLEROS ,VUELOS DE VERANO DESDE EL AEROPUERTO DE LEÓN, BRICODEPOT MANTIENE EN LEÓN SU ESTABLECIMIENTO Y MEJORA SITUACIÓN SANITARIA-MARIBEL FERNÁNDEZ

    -CIUDADANOS PIDE CONTROLAR LA POBLACIÓN DE PALOMAS EN PONFERRADA-JACOBO CASAS

    -SOLICITUD PARA QUE LOS PACIENTES DEL SERVIVIO DE HEMATOLOGÍA DEL BIERZO PUEDEN DARSE EL TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE LEÓN

    -CAMPUS DEPORTIVOS VERANO AYUNTAMIENTO DE LEÓN 2020

    -GRUPOS ECOLOGISTAS PIDEN PARTICIPAR EN LA MESA POR EL FUTURO DE LEÓN

    -DEPORTES

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    Con José Luis Corrochano

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